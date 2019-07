Fútbol Femenino

España buscará su 3º Europeo Sub-19 consecutivo del 16 al 28 de julio

El torneo reparte 4 cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 2020

Hablamos con la capitana de la Rojita, Laia Aleixandri

Como muchos aficionados, entre el pasado 7 de junio y el 7 de julio, Laia Aleixandri se adueñó del sofá y la tele familiares para seguir de cerca la Copa Mundial Femenina de la FIFA. “Creo que me he visto todos los partidos y he disfrutado mucho. Ha sido un Mundial muy bonito”.

Entre partido y partido, Aleixandri mandaba mensajes de ánimo y apoyo a sus compañeras de la selección española.

Con algunas comparte equipo, el Atlético de Madrid, con otras entrenos y su reciente debut con la absoluta –ante Camerún y con gol incluido pese a ser defensa– y con las tres benjaminas de las 23 que estuvieron en Francia, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Lucía García, quedó subcampeona del Mundial Sub-20 hace casi un año.

“Son compañeras muy cercanas a nosotras y un ejemplo a seguir en cuanto a ilusión, esfuerzo y sacrificio para hacerse un hueco en la absoluta”. Con ese ‘nosotras’ se refiere al equipo Sub-19 que capitanea y que buscará, a partir de este 16 de julio, su 3º Europeo de la categoría consecutivo y uno de los 4 cupos de la UEFA al Mundial Sub-20 del año que viene.