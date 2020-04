Fútbol Femenino

La última Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola reflejó el claro avance de Zambia, situada en la posición número 100, pero hay otro combinado —que no debemos confundir con Zambia— que también ha causado una grata impresión: Gambia .

Gambia WNT training camp at FIFA goals project technical centre.

Todo empezó cuando tenía 16, con ese tanto anotado en Azerbaiyán 2012 al que siguieron muchos otros con su club, el Makasuku United. “Fue en esa época cuando me di cuenta de que podía triunfar en el fútbol”, recuerda.

“Tampoco me canso de ver la jugada del gol y de oír al comentarista gritar ‘¡Penda Bah escribe una página histórica para las africanas!’. No voy a olvidarlo: ¡ese gol encabeza mi currículo de futbolista!”.

“Nos marchamos con tres derrotas, pero yo sigo teniendo un magnífico recuerdo de aquel Mundial. Y el gol me quedará grabado para siempre, por supuesto”, afirma.

El sueño del Dreams Stars

Y sus cualidades con el balón en los pies sin duda no pasaron desapercibidas. El Interior FC, conjunto de la división de honor, se fijó en ella, y Bah decidió continuar su progresión con ese equipo en 2015.

Sin embargo, cuatro temporadas más tarde, la liga gambiana se hizo demasiado pequeña para el inmenso talento de Bah, que fichó entonces por el Dreams Stars Ladies, club de la prestigiosa liga nigeriana.

“Es un sueño hecho realidad. Me había prometido a mí misma que algún día sería futbolista profesional… y ahora ya lo soy. Me siento muy orgullosa”, insiste.

Y con una trayectoria semejante, era evidente que las expectativas en la selección nacional iban a ser muy altas. Pero eso no asusta a Bah, a pesar de su juventud.

“Soy la capitana, me parece algo natural que genere expectativas. Y la presión me gusta: me ayuda a ser positiva y a mantener la concentración”, confiesa. “Estoy convencida de que la clave del éxito de nuestra selección está ante todo en el trabajo colectivo y en compartir las responsabilidades”.

Con Bah, Gambia no puede sino ir a más a partir de ahora.