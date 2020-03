Hoy hace diez años que Kristine Lilly hizo historia

Fue la primera futbolista en representar a su país en cuatro décadas distintas

Lilly repasa sus mejores recuerdos de cada década en FIFA.com Kristine Lilly es una leyenda viva. Además de ostentar el título de ser la jugadora con más partidos internacionales (354) —contando fútbol masculino y femenino—, tal día como hoy de 2010 Lilly se convirtió en la primera futbolista en representar a su país en cuatro décadas distintas. FIFA.com dialogó con esta extraordinaria jugadora para repasar cada una de esas cuatro décadas y descubrir cuáles son sus recuerdos más destacados.

1980-1989 “Mi mejor recuerdo es de 1987, como no puede ser de otra manera. Fue mi primer año y mi primer partido con la selección, que llegó en un viaje a China en el que, además, marqué un gol. Fue una mezcla de cosas. Con los nervios, con esa juventud, no estaba segura de si aquel era mi sitio. Sin embargo, cuando marqué, pensé: ‘¿Tal vez sí sea mi sitio?’ Se me quedó grabado. Jugamos un par de partidos allí. Nos enfrentamos a la selección china y a un club. Todavía no teníamos la Copa Mundial a la vista, así que no fue más que un viaje, además de mi primera gira con la selección”.

1990-1999 “No creo que pueda quedarme solo con un recuerdo. La selección estadounidense conquistó numerosas cotas desconocidas hasta entonces: fue la primera vez que hubo una Copa Mundial, y la primera vez que el fútbol femenino fue olímpico. Fueron dos torneos importantísimos para el fútbol femenino, y participar en ambos y ganarlos fue increíble. Recuerdo desde 1991, cuando casi nadie se enteró de que hubo Mundial, hasta 1996, cuando todavía no se le hacía mucho caso a este deporte. Pero fue ahí cuando el mundo empezó a prestar atención al fútbol femenino”. “Fue el trampolín que nos impulsó a 1999. ¡Cómo olvidar ese año! Caray... ¡El 91, el 96 y el 99 fueron años magníficos! ¡Olvidémonos del resto de décadas! Tuvimos un tropiezo en el 95, pero nada más. Fuimos anfitrionas del Mundial del 99, que ganamos, por lo que los noventa fueron geniales. No puedo quejarme de nada. Fue cuando el fútbol femenino dijo ‘aquí estoy yo’. Estados Unidos ya era bicampeona del mundo y había conquistado el oro olímpico, y nuestro deporte empezó a crecer de verdad. ¡Y yo solo tenía 28 años a finales de esa década!”.

© Getty Images

2000-2009 “Abrimos esta década con una derrota en los Juegos Olímpicos de Sídney. Fue una gran decepción y, seguramente, una de las derrotas más dolorosas de mi carrera. Aún hoy me sigue doliendo. Perdimos ante Noruega con un gol de oro en la prórroga. Teníamos el Mundial de 2003, que iba a organizar China, pero que acabamos albergando nosotras debido a la epidemia del SARS. Fuimos anfitrionas, pero caímos. En 2007 jugamos el Mundial de China y también perdimos. Pasar de la década de los noventa a esta es un poco complicado”. “Lógicamente, siguió habiendo Juegos Olímpicos y Mundiales, y nosotras seguimos creciendo. En esta década alcancé la barrera de los 200 y 300 partidos internacionales. Todo el mundo quería que llegara a los 400, pero yo sabía que no iba a poder. Para mí, los mejores recuerdos de esta década son haber superado esas barreras. Al llegar a los 300, me paré a pensarlo y me di cuenta de que llevaba ya unos cuantos años jugando a esto, además de haber contribuido en gran medida para ver nuestros progresos en la cancha y ayudar al éxito de mi selección”.