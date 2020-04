Fútbol Femenino

With the help of info from @WHO , the lab team have started making hand sanitiser in the council lab to support colleagues during the national shortage - They are also supporting businesses making sanitiser by testing their products for effectiveness & safety 💪 #TeamWork #StaySafe pic.twitter.com/liDZfgB29M

“Si tuviese la formación y las competencias adecuadas, me pondría en primera línea. Me considero una persona que intenta ayudar a los demás, con pandemia o sin ella, y en esta situación lo del desinfectante es algo que puedo hacer para echar una mano a la gente que más está haciendo”.

“Si hubiese empezado en este deporte unos años más tarde, posiblemente habría enfocado las cosas de un modo algo distinto, contemplando la trayectoria profesional. Pero estoy muy contenta de cómo me ha salido todo y con el equilibrio que he logrado”.

“Bueno, creo que he respondido bastante bien. Aunque no soy futbolista a tiempo completo, siempre he procurado guiarme por unas normas estrictas y entrenarme como una profesional. Ahora el único problema es la edad, ¡y contra eso no puedo hacer nada!”.

Y si bien está dedicando sus energías a ayudar en la lucha contra la COVID-19, Love no ha sido capaz de dejar de lado el fútbol, ni ha descuidado su forma física. Tampoco querría hacerlo. Pese a todo, sí echa de menos la diversión, la camaradería y la motivación que únicamente puede aportar trabajar en un colectivo.

“El fútbol me encanta y me he dedicado a él, entre otras cosas, porque es un deporte de equipo, sí que me doy cuenta de que necesito tener compañeras para ponerme en marcha”, reconoce. “Normalmente se me da muy mal correr o entrenarme yo sola, aunque en estos momentos no queda más remedio”.

“Por suerte, antes de que empezase todo esto compré una cinta para correr en casa, y he podido salir a hacer ejercicio. También he hablado con algunas compañeras por Zoom, para ver qué tal lo llevan. Pero es evidente que no es lo mismo. Cuanto antes se acabe y podamos recuperar la normalidad, mejor”.

Eso es lo que piensa todo el mundo. Mientras tanto, es reconfortante saber que contamos con personas expertas e inventivas como Love que están volcándose en este esfuerzo histórico.