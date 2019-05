Fútbol femenino

Vergara fue anfitriona de la campeona mundial

Ambas forman parte del Programa de Formación de Entrenadoras de la FIFA

"Tenemos una relación muy cercana y natural"

Es una amistad reciente, pero ya tiene con raíces profundas. La química es evidente: ríen, comentan, analizan y chocan las manos después de los consejos. Son Jill Ellis, entrenadora de la selección femenina de Estados Unidos, y Mónica Vergara, encargada de la sub-20 femenina de México.

Esta relación arrancó en octubre de 2018, cuando formaron parte de la primera generación del nuevo Programa de Formación de Entrenadoras de la FIFA. Ellis, nada más y nada menos que la vigente campeona del mundo, se volvió la mentora de Vergara, una joven promesa mexicana de la dirección técnica.

No hubo ni tiempo para presentaciones. Un mes después del inicio del Programa, Mónica Vergara afrontaba su primer reto en el banquillo: la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018. Así que recurrió a la experiencia de su mentora:

“La conocí en un momento increíble de mi vida, justo antes de irme al Mundial. Ese proceso en el que pude conocer a Jill como persona y que ella me dijera que confiara en mi trabajo, que me compartiera experiencias y me dijera que mi equipo ya estaba listo, impactó de manera muy importante en mí. Y creo que lo proyecté de la mejor manera con mis jugadoras”, rememora a FIFA Mónica Vergara, quien recientemente fue la anfitriona de Jill Ellis durante cinco días en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol.

Sus palabras resuenan en su mentora: “Pude retroceder en el tiempo, a cuando comenzaba mi carrera, y recordé los momentos en los que necesité la ayuda de alguien. Yo no tuve el beneficio de tener muchos modelos a seguir en la dirección técnica femenina, especialmente en el plano internacional. Así que en el caso de Mónica, intento ayudarla en algunas de las decisiones y elecciones que ella toma en su carrera”, reflexiona Ellis.