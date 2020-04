Fútbol Femenino

"Le hice caso a mi corazón", contó la guardameta a Le Parisien. "En mi personalidad se reflejan ambos países. Me siento orgullosa de haber crecido en Suiza, un país que me ha dado muchas cosas. Pero llevo camisetas de Brasil desde que era pequeña, y siempre le decía a mi madre que quería jugar con la Seleção".

Un debut soñado

La arquera, de 22 años, juega en el París FC desde esta temporada. El 4 de marzo de 2020 llegó su gran día. En el Torneo de Francia, Honegger saltó al campo en sustitución de Aline en el partido contra Países Bajos, vigente subcampeona del mundo, y debutó de manera espectacular con la Canarinha.

"Cuando el preparador de porteras me dijo que iba a jugar en la segunda parte, pensé que se trataba de una broma. Estaba nerviosa, emocionada y abrumada. Era mi primer partido con Brasil, contra una gran selección y contra grandes jugadoras como Van de Sanden. La he visto jugar muchas veces y siempre me ha parecido muy buena. Es fantástico haber detenido dos intentos suyos. Todavía no me lo puedo creer, pero me siento aliviada y feliz", declaró Honegger a footofeminin.fr tras su debut.