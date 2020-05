Fútbol Femenino

"Echo mucho de menos el fútbol" , cuenta a FIFA.com . "En realidad, mi vida profesional tampoco ha cambiado tanto. Además de ser árbitra, siempre he tenido mi trabajo a jornada completa . Ahora me falta la competición deportiva. Sigo entrenando muy minuciosamente, quizá incluso más que cuando hay competición, porque ahora puedo planificarme los entrenamientos como yo quiera. No tengo partidos, viajes ni otras cargas entre medias. De modo que, en ese sentido, mi vida se ha vuelto algo más tranquila".

"Para los partidos de tercera división, en los que pito, y los de segunda, en los que ejerzo de cuarta árbitra, los colegiados recibimos las asignaciones de manera oficial apenas unos días antes de que se dispute la jornada, que suele durar de viernes a lunes. Para entonces, ya nos hemos distribuido los horarios de trabajo, por lo que es en ese momento cuando de verdad me toca planificarme. Me cambio los turnos con mis hermanos e intento compaginar el trabajo y el tiempo libre de la mejor manera posible , de manera que no haya ningún perjuicio en el horario de servicio. Así que suelo trabajar los fines de semana en los que no tengo partidos para poder librar los fines de semana que sí tengo. Este estrés a la hora de planificar ha desaparecido completamente estos días".

La experiencia del arbitraje, aplicada a la farmacia

"Cada día, y con una gran presión, procuramos responder a las necesidades y urgencias de nuestros clientes. La escasez momentánea de suministro de medios para la protección de nariz y boca, desinfectantes o numerosos productos farmacéuticos también nos ponen al límite. Mi experiencia como árbitra me ayuda mucho en este sentido", afirma Riem.

"Intento convencer a los clientes con argumentos objetivos, así como con mi personalidad y, en la mayoría de los casos, la comunicación es muy positiva. Como árbitra en mi vida profesional, me ayuda mucho encontrar el tono adecuado y reconocer qué tono requiere cada situación. Por suerte, todavía no me ha hecho falta sacar tarjetas amarillas y rojas en la farmacia, pero lo que aplico en la cancha me sirve también en la farmacia: decido y hago muchas cosas de manera intuitiva".

Dada su exigencia física y mental, las últimas semanas han provocado algunas secuelas y han requerido lo mejor de Hussein y su equipo.

"Los fines de semana y el entrenamiento diario me ayudan a recargar las pilas. También el periodo de ayuno del Ramadán, porque este mes paso por una especie de purificación de mi cuerpo. Por lo demás, procuro dormir bastante y dejar a un lado las preocupaciones que nos asaltan a todos. Afortunadamente tengo un empleo que hace que no deba preocuparme por mi situación económica. Tengo la gran suerte de que mi profesión pertenece a un sector del sistema que no ha tenido que cerrar sus puertas durante el confinamiento. Además, saber que mi familia está bien me da mucha fuerza y energía".