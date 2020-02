Fútbol Femenino

“Me acuerdo de aquella parada increíble [en la final del Mundial de 1999, contra la RP China]: no solo detuvo el balón, también fue su reacción después, aún me emociona el simple hecho de hablar de ello. Recuerdo que para mí supuso toda una inyección de moral, asistir a un momento tan histórico fue un torrente de felicidad increíble. Me dejó impactada”.

"Por eso siempre la he tenido como referencia, aunque yo nunca fui arquera. Pero su presencia dentro y fuera de la cancha era admirable, y a mí me entusiasmó”.

Sin embargo, incluso antes de que Scurry brillase bajo los tres palos, jugadoras como Kim Crabbe y Sandi Gordon pusieron los cimientos de la participación de futbolistas negras en la selección femenina estadounidense.

Crabbe fue la primera mujer de color convocada por el combinado nacional, allá por 1986, y al año siguiente Gordon se convirtió en la primera en disputar un partido oficial, a las órdenes del influyente técnico Anson Dorrance.

Una mujer fenomenal

Las inspiraciones de McDonald van más allá del fútbol. El año pasado, durante la SheBelieves Cup, lució en su dorsal el nombre de la fallecida Maya Angelou.

“Su poema Phenomenal Woman me quedó grabado la primera vez que lo oí, en el instituto. Me pareció algo asombroso. A mí ni siquiera me llamaba la lectura, pero los poemas siempre me han gustado. Todo lo que escribió me pareció muy puro. Me llegó a lo más hondo”.

“Fue una inspiración para mí, porque a cualquier persona le resulta difícil ir por la vida con confianza, sin altivez, solo confianza. Eso es algo complicado para las personas. Y pensando en la obra de Angelou, me ayudó a desarrollar confianza siendo mujer y sintiéndome orgullosa de serlo. Ella también era otra de esas personas que se imponían en su esfera”.