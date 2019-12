Una de las formadoras más prestigiosas, sin lugar a dudas, fue Jill Ellis – premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino 2019 – , que recientemente dejó su puesto como seleccionadora femenina de Estados Unidos, después de haber guiado a su país hacia dos conquistas consecutivas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ tras revalidar su título en Francia 2019. Durante una sesión especial del taller –titulada “Café con Jill Ellis” –, la bicampeona mundial habló de su éxito y del PFE con la directora de Fútbol Femenino de la FIFA, Sarai Bareman.

El programa está centrado claramente en las aprendizas y, ahora, cada una ha superado este ciclo con nuevos conocimientos y una perspectiva renovada sobre el mundo del fútbol. La experiencia, los contactos y los conocimientos que han adquirido en los últimos 12 meses han sido de un valor inestimable.

"Tiene un gran impacto en tu vida. Cambia totalmente tu perspectiva", señaló Mónica Vergara, seleccionadora mexicana Sub-20 y aprendiza de Jill Ellis. "Estoy muy agradecida, porque ha sido un crecimiento personal increíble. Me siento como una niña en Disneylandia. Me encantó tener a Jill como mentora, porque me ha mostrado también su lado más personal. Es tan generosa... Me dio la oportunidad de hablar de absolutamente todo: familia, miedos, entrenos, mi equipo... Es la mejor entrenadora del mundo en este momento y mi mentora... Es increíble".