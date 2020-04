Fútbol Femenino

“Esa lesión, y el tiempo que estuve de baja, fue uno de los peores periodos por los que he pasado. Me encontré muy abatida, aunque al final también resultó gratificante, porque me enseñó muchísimo, sobre mi físico y sobre cómo hay que disfrutar cada momento que se pasa en la cancha, y eso ahora me está haciendo más fuerte”.

“Creo que cuando pasa algo así puede servir para ver dónde están las debilidades de una, y quizás hasta para saber por qué se produjo la lesión”, explica a FIFA.com . “En mi caso, no cabe duda de que me indicó lo que estaba haciendo mal y qué debilidad tenía”.

“La concentración fue impresionante”, señala Kristie, de 29 años. “Fue fantástico estar ahí, de nuevo con el escudo de Estados Unidos. También me gustó mucho todo lo que me dijo Vlatko [Andonovski, seleccionador absoluto] sobre lo que espera de mí en la selección. Ya me entrenó hace unos años [con el FC Kansas City] y siempre te dice lo que piensa, sea bueno o malo. Así que fue positivo llevarme un par de cosas con las que trabajar”, analiza.

This is my sister @sammymewy !! I'm so proud of all you've accomplished, but most importantly, of the person you are.❤️ @PlayersTribune @ATT pic.twitter.com/w89vgIfSg9

“Sam tampoco lo ha tenido muy fácil con la selección, ha atravesado algunos altibajos. Pero es increíble, a mí me deja boquiabierta ver cómo responde ante la presión. No tengo palabras para describir lo orgullosa que me sentí. Nadie en el mundo lo merece más que ella”, confiesa.

“Me hubiera encantado jugar con ella, cómo no. Pero no me sentí mal, porque sabía que yo no merecía estar ahí. A lo mejor sería distinto si hubiera tenido la impresión de que debía haber estado en el plantel. Pero acababa de recuperarme de una lesión y no me encontraba al nivel de las integrantes de ese equipo”.

Y la sinceridad de Kristie emana de saber lo que hace falta para estar en la élite mundial. Tras haber sido una de las mejores jugadoras de su categoría de edad hace un decenio, se siente motivada para demostrar que puede recuperar el nivel de antaño.

“Me anima, porque, por haber estado a ese nivel, sé que es lo que quiero conseguir”, explica. “No renuncio para nada a mi sueño. Todavía me considero capaz de jugar en la selección y sé por experiencia propia lo que hace falta para llegar ahí”.

“Todavía no he rendido a mi máximo potencial, pero tengo la sensación de que en los dos últimos años he dado pasos importantes para conseguirlo. El próximo reto es la selección nacional. Pero si logro alcanzar la metas que me he marcado con el club, y las mías personales, tendré la mejor oportunidad posible de conseguirlo”.