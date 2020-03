Fútbol femenino

Es la primera mujer elegida presidenta de un equipo profesional en Argentina

Lleva más de 15 años de gestión en el Club Atlético Banfield

Encabezó la delegación argentina en el Mundial Femenino 2019 Cuando Lucía Barbuto era chica y decía entre los varones del barrio que le gustaba el fútbol, como respuesta le tomaban socarronamente examen. “¿En serio? ¡Entonces explicanos las reglas del off-side!”. También le preguntaban “quién era el 9 de Boca o el 5 de River”. Y cosas así. “Al principio me preocupaba por demostrarle que sabía, y les contestaba”, dice a FIFA.com la única presidenta de un club de primera división del fútbol argentino. “Después me cansé. Si yo no los desafiaba a ellos, ¿por qué iban a desafiarme ellos a mi? Hoy deben pensar: ¡tenía razón esa piba, sabía de fútbol! Ahora ya no me pasa. O se resignaron conmigo o, espero, no lo hagan más con ninguna mujer.”.

A los 34 años, esta licenciada en obstetricia, que conduce al Club Atlético Banfield desde octubre de 2018, es apenas la segunda mujer en presidir un equipo profesional en su país, aunque la primera en lograrlo a través de un proceso eleccionario. Si bien el candidato opositor finalmente no se presentó, más de 15 años de gestión deportiva avalan a Barbuto, quién analiza junto a FIFA.com el mundo futbolístico que la rodea. Lucía, ¿cómo nació su amor por el fútbol? Por mi ADN ‘benfileño’: toda mi familia ha sido de hincha de Banfield y ha estado ligada club. La primera vez que vine a la cancha fue en brazos de mi papá. Después lo hacía con mi hermana, mis amigos… Y a los 18 años, cuando terminaba la secundaria, me cansé de sólo opinar en la tribuna y decidí involucrarme en la parte política. ¿En su historia no hay el patear una pelota de por medio? ¡Nunca jugué al fútbol! En el colegio a las mujeres nos hacían practicar hándbol o atletismo, y no tuve chance de hacerlo. Es algo que modificamos en los tres niveles del instituto educacional del club con el director deportivo: no quiero más deportes de mujeres y de varones, sino actividades mixtas. Así, el fútbol ya no es sólo para varones.

Usted suele decir que el fútbol necesita cada vez más de la sensibilidad femenina. ¿A qué se refiere? En un mundo dominado por hombres, siempre es importante la mirada de la mujer, ¡porque es distinta! Y lo es porque, culturalmente, nos formamos diferente: como nos cuesta más llegar a lugares de decisión, entendimos que la mejor manera es trabajando con otras mujeres, formando una red de consulta constante. Eso genera una sensibilidad que el hombre no tiene. ¿Ha podido aplicarlo en su club? Es un proceso en marcha. A veces la cantidad de mujeres en la comisión directiva no refleja lo que es el trabajo día a día. El año pasado, muchísimas chicas se sumaron a las áreas de género, de derechos humanos, de atención a socios y socias, y de fútbol femenino, donde la mayoría de las delegadas son mujeres. Eso, inevitablemente, se reflejará en más lugares de decisión en un futuro cercano. ¿Cómo va ese proceso en el fútbol argentino? En las fotos que grafican reuniones importantes, usted sigue siendo la única mujer… Tengo sentimiento encontrados: hemos avanzado mucho más de lo que imaginaba cuando tenía 16 años, pero siento que podríamos estar mejor. Me gustaría ver más de una presidenta, o más de una mujer en cargos importantes. Para las que tenemos más de 30 años, es un camino largo, pero estoy esperanzada de que las más jóvenes lleguen más empoderadas y convencidas de que merecen esos lugares, y los reclamen. Ellas lograrán más de lo que logramos nosotras.

¿Cómo la trata el hincha varón en la tribuna? ¿La hacen comentarios machistas? Me pasa cada vez menos, y generalmente no es cara a cara, sino en redes. Asumirse machista ya no paga, y hasta es repudiado por los propios hombres. Acepto los cuestionamientos con respeto, pero desde la relación socio – dirigente, no desde la relación hombre – mujer. ¿Y entre sus pares? ¿Mejoró el dirigente hombre de fútbol el trato con las mujeres? A mi me recibieron muy bien, y en general hoy hay bastante deconstrucción, sobre todo en padres de mujeres. Pero acá también podemos avanzar más, y para eso están las áreas de género. Nadie nació sabiendo, y no hay que juzgar siempre a los que siguen atrasados. Debemos enseñarles y convencerlos de que somos iguales, y llegamos al fútbol porque lo amamos y podemos gestionarlo igual que ellos. ¿No se cansó del rótulo de ser ‘la primera mujer elegida presidenta de un club de primera división’? ¡Para nada, si es así! Lo llevo con mucha alegría y orgullo, pero también con mucha responsabilidad, y a veces siento la presión de querer hacer todo excelente para ser un buen ejemplo para mujeres que vienen detrás. ¿Cuál le gustaría que fuera su legado para esas mujeres? Espero que mi llegada a la presidencia abra la puerta para que otros clubes entiendan que tienen mujeres muy capaces colaborando en otros sectores con capacidad de gestión, y que es importante que les puedan dar un lugar preponderante.

