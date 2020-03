Fútbol femenino

View this post on Instagram

جائزة هدافة بطولة إتحاد غرب آسيا الثانية للشابات - البحرين ٢٠٢٠⁣ ليلى اسكندر من منتخب لبنان 🇱🇧⁣ ⁣ 2nd #WAFF U18 Girls Championship – Bahrain 2020⁣ Top Scorer: Layla Iskandar from Lebanon 🇱🇧 ⁣ ⁣ #WAFFU18 #WomenFootball #Lebanon #Iraq #UAE #Jordan #Bahrain #Palestine #Kuwait⁣ #غرب_اسيا #شابات_غرب_اسيا #لبنان #العراق #الإمارت #الاردن #البحرين #فلسطين #الكويت