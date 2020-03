Entre las no argentinas sobresalen la ecuatoriana Vanessa Arauz , la entrenadora más joven en dirigir en un Mundial FIFA, y la brasileña Andressa Alves , que también estuvo en Francia y juega en la Roma, pero además aportan su mirada la figura del futvóley de Brasil y la primera futbolista transgénero de España, por citar a algunas.

“Fueron los 90 minutos más agónicos desde que dirijo, y marcaron un hito para nuestro fútbol femenino. En lo personal, al escribirlo me di cuenta de las propias inseguridades que sentía, pero también que si tienes un objetivo claro, puedes trabajar para lograrlo”.

“Un libro significa que no somos una historia fugaz, es algo que traspasa generaciones y fronteras. Sirve para que otras y otros se pongan en nuestra piel y nuestros zapatos”, continúa la entrenadora, de 31 años.

Al escribirlo aprendió algo de ella misma, reconoce la zaguera de 24 años. “Me di cuenta de la cantidad de decisiones había tomado, y de la influencia de mi familia en esas decisiones. Ellos me ayudaron a seguir, pero a veces los padres no alientan a las nenas, y el apoyo es clave. Convivir con el ‘no podés’ es difícil”.

Referentes femeninos

Arauz estaba acostumbrada a ser referente de sus jugadoras, pero Pelota de papel le dio otra perspectiva.

“Una señora de unos 45 años que leyó mi cuento y el libro me dijo que se sentía identificada, porque quiso ser futbolista, pero no se atrevió. De haber tenido un material así antes, quizás se hubiera animado”.

Cometti apunta que “hubiera sido genial tener ejemplos como los del libro cuando era chica, porque lo que conocía del fútbol femenino me lo contaban mis compañeras más grandes. Y no tenía jugadoras a quién mirar: incluso cuando llegué a la selección, conocía a Marta y no mucho más”.

Eso cambió, claro. Y ahora le toca a convertirse en referente. “Apenas salió el libro, el kinesiólogo de la selección me mandó una foto donde se lo leía a su hijita. Lo mejor era el mensaje: ‘Gracias, porque ella ya de chica sabe que existe el fútbol femenino’”.