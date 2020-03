Allí la esperaban sus compañeras con los corazones abiertos . “Me cuidaron, me animaron si estaba triste… Incluso hoy me escriben para ver cómo estoy. Ellas también fueron muy importantes”.

“Pensé en largar, no encontraba ganas. Había pasado una semana y tenía que decidir si iba o no sumarme al equipo”, continúa la delantera de 18 años.

“Cuando pasó lo de mamá, no quería jugar más, ni siquiera viajar a Montevideo… Pero mis hermanas me convencieron y mis compañeras me ayudaron un montón”.

Perseverancia, su segundo nombre

Esperanza nunca fue de darse por vencida. “A los cuatro iba la carnicería, quería ser carnicería; a la verdulería, verdulera. Un día mirando fútbol, les dije a mis padres que quería ser futbolista. ‘Cuando cumplas cinco’, contestaron”.

“Un año después le recordé a mi mamá: ‘Ya tengo edad, ahora llévame’”. Y allí fue Claudia, aunque a su esposo no le gustara la idea, a buscarle clubes por Palmira.

“No había fútbol femenino, y decían que no pro ser mujer. Hasta que uno me aceptó para jugar con varones. No fue fácil, o me dejaban de lado o me iban más fuerte por ser nena. Per mejoré, ellos se acostumbraron y pasé a ser uno más”.

Recién después apareció un equipo de mujeres en Carmelo, a media hora en colectivo, que compartía con su mamá. Allí jugó de golera y de volante central antes de llegar al ataque, gracias a su habilidad, rapidez y olfato goleador.