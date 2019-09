Fútbol Femenino

La Liga, ‘obligación’ para el Barça

Paños da tres candidatos al título: “Barcelona, Atlético de Madrid y Levante”. Pero no se esconde. “Para mí, no ganar la liga sería un fracaso. Yo llegué al Barça para ganar ligas… y hasta el momento no he ganado ninguna. He ganado dos Copas de la Reina, hemos avanzado en la Champions, que es una competición diferente e ilusionante… Pero la obligación es ser regulares en la Liga”.

Por presupuesto, el mayor de todos los equipos, y jugadoras las azulgrana son las máximas favoritas. Y la exigencia es aún mayor tras tres años de dominio del Atleti. “Por mucho que llegáramos el año pasado a una final de Champions, que es algo increíble, nos queda la espina de la liga. Hemos hecho grandes temporadas, pero hemos tenido fallos que no esperábamos, porque normalmente hemos ganado las disputas ante rivales directos. La liga no es que sea un reto, es una obligación”.