Fútbol Femenino

Viktoria Schnaderbeck se mantiene en forma

La salud mental y física es importantísima en tiempos de crisis

La capitana de Austria aprovecha bien un tiempo con el que no contaba

Ya nada parece ser como antes. El coronavirus ha alterado el día a día de toda la población, ha puesto nuestro mundo patas arriba y nos enfrenta a retos nunca vistos hasta la fecha.

El mundo del fútbol también se ha detenido, y el balón descansa por un tiempo aún sin determinar. En lugar de entrenar con sus equipos y encarar la recta final de las competiciones en las que andan inmersos, estos días los futbolistas entrenan y permanecen en sus casas. La internacional austriaca Viktoria Schnaderbeck no es una excepción.

"Por una parte, para mí es importante mantenerme en forma y, al mismo tiempo, prepararme para el momento en el que se retome la actividad. Puede que la liga se reanude. En mi opinión, todas las jugadoras estamos obligadas a hacer lo máximo posible. Por otra parte, el hecho de no saber cuándo se reanudará y en qué condiciones lo hará supone todo un reto", cuenta a FIFA.com la jugadora del Arsenal.

"Para mí ha sido como tener un tiempo con el que no contaba y que me permite descansar un poco. No me refiero a nivel deportivo, sino mental. Cuando estás metida permanentemente en el ritmo de competición, la presión psicológica también es constante. Como futbolista, estoy acostumbrada. Al no llevar ese ritmo ahora, tengo tiempo y espacio para hacer cosas que, en mi vida cotidiana, no podría hacer", añade Schnaderbeck, bicampeona de la Bundesliga con el Bayern de Múnich.

Entrenarse en tiempos del COVID-19

"El Arsenal nos manda un programa aproximado de cuándo y qué debemos entrenar cada día. También nos da distintas opciones para los entrenamientos de fuerza y de carrera, por lo que cada una de nosotras puede adaptarlo un poco. En mi caso, sigo un entrenamiento de fuerza y forma física. Para mí es importante mantener el ritmo y tocar el balón siempre que puedo. En estos momentos estoy en casa de mi novia, en Noruega, donde las canchas de fútbol no están cerradas y puedo entrenar con el balón de manera individual. Lógicamente, no es igual que entrenar con el equipo, pero el balón es el balón. La mejor manera de divertirse corriendo es con un balón".