Fútbol Femenino

Hace siete años, Tiffany Cameron fichó por Seattle Reign. En aquel momento, parecía que era la consecución de un sueño, así como la continuación del inexorable ascenso de una estrella emergente. Sin embargo, acabó convirtiéndose en el principio de un sinuoso viaje que le ha llevado a militar en nueve clubes de seis países distintos, en los que nunca ha estado más de un año.

Si a todo esto le añadimos que ha cambiado de selección —pasó de jugar con Canadá a hacerlo con Jamaica—, Cameron podría parecer la nómada por excelencia del mundo del fútbol. Ahora, a sus 28 años y con una experiencia que va desde la Copa Mundial hasta récords goleadores y tres descensos, esta trotamundos nacida en Toronto tiene ganas de encontrar una residencia fija.

“Lo que de verdad quiero tener ahora es estabilidad”, cuenta la delantera a FIFA.com. “Si pudiera ir a algún sitio, firmar un contrato a largo plazo, asentarme y marcarme ciertos objetivos en el plano personal, sería perfecto. Me he acostumbrado a viajar por el mundo desde que tenía unos quince años, me he adaptado a las culturas que me rodeaban y he disfrutado de muchas y grandes experiencias. Pero, a veces, estar constantemente cambiando de lugar para empezar de cero puede ser agotador”.

Los clubes de Cameron

2009-2012: Ohio State Buckeyes (USA)

"Jugué cuatro años en Ohio State, lo cual es mucho tiempo para mí, y fue una experiencia fantástica. Batí el récord histórico de goles del equipo, lo cual fue increíble. En aquel momento, todo parecía ir sobre ruedas".

2013: Seattle Reign (USA)

"Allí firmé mi primer contrato profesional, y estaba muy, muy ilusionada. Sin embargo, pese a que el equipo estaba repleto de grandes jugadoras, le faltaba algo de química. Nunca olvidaré cuando la entrenadora, Laura Harvey, me llevó aparte y me dijo: ‘Tiff, eres una futbolista magnífica, pero te hace falta más experiencia’. Me dijo que iba a traer a una jugadora más veterana y que me dejaría marchar. Me sentó como un tiro. Fue como si me despidieran de un trabajo que me gustaba. Pero ahora entiendo que, en aquel momento, no estaba del todo preparada para la NWSL".

2013: FC Kansas City (USA)

"Hasta entonces, yo siempre había sido la estrella de mi equipo. Por eso, la sensación de sentirme rechazada me estremeció. No obstante, recuperé el ánimo al cabo de unos días. Una de las primeras cosas que hice fue apuntar el nombre de un club en el que me gustaría jugar. Ese club era Kansas City. Se me da muy bien atraer la energía, así que lo escribí en un papel, lo metí debajo de la almohada y, a los pocos días, me llamaron para ficharme. ¡Todavía guardo ese trozo de papel! En aquella época estaba al mando Vlatko Andonovski —actual seleccionador de Estados Unidos—, y aprender de su mano me vino de maravilla".