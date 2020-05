Fútbol Femenino

Zhao fue la arquera titular de la RP China en Río 2016

Es una gran aficionada al rock and roll

Además de ser futbolista, toca la batería

Los animes japoneses han influido mucho en algunos grandes futbolistas. Hidetoshi Nakata decidió dedicarse al deporte rey después de ver Capitán Tsubasa (serie también conocida como Campeones: Oliver y Benji) y otros jugadores, como James Rodríguez, Andrés Iniesta y Lionel Messi, se inspiraron de distinta forma en estos héroes de dibujos animados durante los inicios de su carrera.

En el caso de la arquera internacional china Zhao Lina, su vocación surgió a partir de un género de manga diferente. Fue una serie llamada Nana, acerca de una banda popular de punk rock, la que destapó su talento musical.

“Vi Nana en 2005, cuando era adolescente y jugaba en un equipo de Shanghái”, explica a FIFA.com la arquera, de 28 años. “A mí me gusta el rock and roll, y me enganché a la historia en cuanto la vi en televisión. Era estupenda, y llegó a obsesionarme. Entonces me vino a la cabeza la idea de probar a tocar la batería”.

Zhao empezó a jugar al fútbol en 1997 y cuando se propuso aprender a tocar la batería ya era una prometedora arquera del primer equipo del Shanghái. Pese a todo, estaba decidida a llevar a cabo su plan musical. “No pude resistir la tentación de la música. Los fines de semana me puse a buscar un profesor y empecé a aprender a tocar la batería. Además de los entrenamientos diarios de fútbol, dedicaba gran parte de mi tiempo libre a aprender y practicar la batería”.