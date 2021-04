Chile jugará su primer Torneo Olímpico de Fútbol

La Jefa es líder y una de las figuras de la Roja

La defensora analiza a los rivales y delinea metas

“Me gustaría cruzarme a Sinclair en otro partido”.

A Carla Guerrero se le cumplió el deseo. El sorteo del Torneo Olímpico Femenino puso frente a frente a Chile y Canadá, la oportunidad que la defensora estaba esperando… para pedirle perdón a la histórica capitana canadiense: “La mordí en un amistoso hace años. ¡Lo digo y me avergüenzo! Ojalá nos crucemos en Tokio, acepte mis disculpas e intercambiemos camisetas”.

En la voz de Guerrero hay arrepentimiento sincero al repasar el hecho, que sucedió en 2013 durante un cuadrangular en Brasilia. “Era más chica, me ponía muy nerviosa y no sé qué me pasó”, explica a FIFA.com la chilena, hoy de 33 años. “Me dije: ‘¡Qué hice!’. Me sentí realmente mal y quise disculparme, pero no pude hacerme entender”, afirma todavía apenada.

En ese entonces, Guerrero no era aún La Jefa de la selección, apodo que se ganó antes de la Copa América 2018, el torneo que marcó un antes y un después en la historia del fútbol femenino del país.

Allí, con ella como una de las líderes, la Roja resultó subcampeona, logró la primera clasificación para una Copa Mundial Femenina de la FIFA, la de Francia 2019, y el cupo en la repesca por un lugar en Tokio 2020, que sorteó con éxito recientemente ante Camerún para otro hito histórico.