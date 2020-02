Cristiane alaba a Marta, Megan Rapinoe y Christine Sinclair

Habla de lo mucho que está influyendo Pia Sundhage en Brasil

La delantera considera que la Seleção puede ganar el oro en Tokio 2020

Cuando la veterana Cristiane, autora de cuatro dianas en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019, se marchó lesionada en el descuento del partido de octavos ante Francia, muchos se temieron que esa fuera su última aparición en un gran escenario internacional. Además, a los pocos minutos de esa marcha forzada, Amandine Henry anotó el gol del triunfo para las galas. La Seleção tenía que volver a casa.

La lesión en el muslo tuvo fuera de las canchas a la delantera varios meses. Cristiane tendría 35 años para cuando empezase Tokio 2020. ¿Seguiría aspirando a jugar con la Seleção? ¿Optaría por ella Pia Sundhage, nueva seleccionadora de Brasil?

La respuesta a todas esas preguntas llegó a finales de 2019. Sundhage volvió a convocar a Cristiane y le dio la titularidad en dos amistosos consecutivos frente a México. La delantera respondió a esa confianza firmando dos goles y dos actuaciones estelares que le valieron grandes elogios de su nueva seleccionadora. Y hoy Cristiane se prepara para disputar el Tournoi de France, de preparación para los Juegos Olímpicos.

Hablamos con ella de Francia 2019, con sus altos y bajos, la influencia de Sundhage, el lugar de Marta en la historia del fútbol y la ambición con la que Brasil prepara el asalto al oro en Tokio 2020, entre otros temas.

En el Mundial de Francia se convirtió en la primera brasileña en hacer una tripleta en 20 años, tras las de Sissi y Pretinha en 1999. Pero Brasil tuvo que volver a casa en octavos. ¿Cómo vivió el Mundial?

Para mí fue un Mundial importantísimo, teniendo en cuenta que cabía la posibilidad de que no pudiese ir por culpa de algunas lesiones que tuve. Tenía que recuperarme en un periodo de tiempo muy corto para poder viajar al torneo. No estaba al 100%, como me habría gustado, pero me sorprendí mucho a mí misma, porque no me imaginaba que marcaría tres goles en un partido ni que fuese a dejar esa impronta.

Para mí fue muy importante lograr ese hito histórico para el fútbol femenino brasileño. Por desgracia, caímos eliminadas ante Francia. Fue un partido muy competitivo. Nosotras sorprendimos a todo el mundo, incluso al público francés, que creyó que iba a ser fácil para su equipo. Creo que conseguimos dejar una impresión muy positiva, a pesar de la derrota.