Fútbol Femenino

‘Pass nae-beun pan-dae’, que significa “cuatro pases y cambio”, algo que utilizamos bastante a menudo para nuestros entrenamientos. Lo más difícil es la pronunciación. Y tengo que intentar aprender hangeul, el alfabeto coreano. Si sólo intento usar el alfabeto latino, no podré hacerme con el lenguaje tan bien, pero de momento estoy en una fase intermedia. Estoy poniendo todo mi empeño.

El proyecto a corto plazo es intentar clasificarse para los Juegos Olímpicos aun sabiendo que va a ser muy difícil, porque solamente hay dos plazas disponibles [ndlr: la República de Corea figura en el Grupo A del preolímpico asiático para Tokio 2020 junto con la RDP de Corea, Vietnam y Myanmar]. El proyecto a largo plazo es construir un equipo lo bastante fuerte para ser competitivo en el Mundial; no solamente para clasificarse, sino para clasificarse y hacerlo muy bien. Estoy buscando implantar una nueva dinámica dentro del equipo y cambiar un poco el estilo de juego, que sea más activo; y estoy intentando crear un equipo más joven, que tenga mucha energía y hambre de gloria.

Quiero ganar los partidos siendo un equipo realmente activo y, al mismo tiempo, tener siempre una organización defensiva, porque creo que si estamos bien organizadas defensivamente, atacaremos mejor. Esto no es ingeniería aeroespacial. No es nada nuevo. Pero la organización cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos es fundamental. Queremos subrayar eso.

Soy muy partidario de la organización, así que primero tenemos que defender muy bien. Quiero un estilo de juego ofensivo y agresivo, pero si no sabes defender, siempre estarás en dificultades. Queremos ser un equipo contra el que sea muy difícil jugar, de modo que los rivales no puedan abrirse paso en nuestra defensa ni descomponernos muy fácilmente. Es más bien un planteamiento activo: tener la capacidad para retener el balón durante periodos más largos de tiempo dentro del encuentro; o tener esa inteligencia en el juego para identificar cuando puede que sólo necesites dos pases para conseguir un disparo, o sólo tres pases para marcar.

Cuando uno habla de fútbol femenino, se mete en conversaciones que no se tienen sobre el fútbol masculino; principalmente relacionadas con la percepción, aceptación social, etc. Muchos entrenadores masculinos no tienen que preocuparse por cosas de ese tipo. ¿Cómo gestiona las responsabilidades añadidas en un puesto como el que ocupa?

Es algo que parece que surge siempre. El fútbol es el único deporte que tiene esta comparación, donde la gente intenta comparar el fútbol masculino y femenino. No es necesario. Automáticamente tienes diferencias. El sexo es diferente, por lo que la faceta física es diferente, y la velocidad del juego también. Si la gente puede ser de mente abierta y ver jugar a las chicas concentrándose sólo en eso, en cómo rinden de hecho y cuál es su nivel de rendimiento, entonces te olvidas de las demás cosas. Las mentalidades cambiarán en caso de que tengamos éxito. Así la gente apoyará al equipo.

Una parte muy interesante de su rueda de prensa de presentación fue cuando analizó por qué no deberíamos comparar el fútbol masculino y femenino utilizando el ejemplo de Boris Becker y Steffi Graf. ¿Por qué es importante para usted? ¿Qué mensaje quiere transmitir?

El tenis en los años 80 y los 90 era un deporte agradable de jugar, principalmente para las clases altas, y de repente se puso en auge porque estos dos tenistas [alemanes] surgieron y eran sencillamente de talla mundial, pero nadie nunca los comparó entre sí. Tanto él como ella eran de primer nivel mundial. Podías disfrutar viendo a Boris (Becker), y luego disfrutar viendo a Steffi (Graf). Esa es la mentalidad que tenemos que conseguir con el fútbol femenino: ver el partido, animar a tu equipo y disfrutar.

¿Por qué el fútbol se quedó atascado en esas comparaciones entre fútbol masculino y femenino?

Es un deporte dominado por los hombres, y tradicionalmente siempre fue un deporte de hombres. Si miras hacia atrás, hasta 1970 el fútbol femenino organizado estaba prohibido en Alemania. Y hasta 1972 estaba prohibido en Inglaterra. No se podía jugar un partido organizado como es debido. Se está luchando contra la tradición que se ha inculcado en nuestro ADN durante muchísimos años y generaciones, y ahora las mujeres están abriéndose paso y rompiendo esa barrera. Lo están haciendo ahora a un ritmo rápido porque tenemos un montón de mujeres talentosas jugando al fútbol, y eso es magnífico de ver.

La sociedad está empezando a cambiar. Disfruta con la actuación, pero no compara a Megan Rapinoe con Lionel Messi… Si quieres, compara a Rapinoe tal vez con Ji Soyun, pero no con Cristiano Ronaldo. Eso no tiene sentido. Para ser sincero, ni siquiera creo que tenga sentido el debate de Messi o Ronaldo. Son conversaciones inútiles.