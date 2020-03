La selección femenina de Estados Unidos encadena 31 partidos sin perder

Con la llegada de Vlatko Andonovski, no hay revolución sino evolución

Analizamos cuatro aspectos clave del sistema del nuevo seleccionador

“Si tuviera que describir mi estilo de juego en tres palabras, sería: un fútbol ‘atractivo’, ‘ofensivo’ y ‘agresivo’”.

Es lo que declaró a los periodistas el seleccionador femenino de Estados Unidos, Vlatko Andonovski, momentos después de que su combinado doblegase a Canadá por 3-0 y se aupase a lo más alto del podio en el preolímpico femenino de la CONCACAF.

Tras firmar un preolímpico inmaculado, Estados Unidos se adjudicó la Copa SheBelieves 2020 en suelo patrio, tras ganar los 3 partidos contra Inglaterra, España y Japón y haber encajado un solo gol en todo ese periodo.

El pragmático dicho de “si no está roto no lo arregles” puede aplicarse perfectamente a la Estados Unidos de Andonovski. Después de cinco años sumamente exitosos dirigidas por Jill Ellis y de ganar dos Mundiales seguidos, no se ha producido una revolución con el nuevo seleccionador. En su lugar, ha sido una evolución. FIFA.com analiza cuatro principios del nuevo sistema de Andonovski para saber lo que pueden esperar los aficionados de la principal cabeza de serie en Tokio 2020.