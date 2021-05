Ifeoma Dieke brilló en el estreno olímpico de la selección británica

La ex central escocesa era una de las dos no inglesas de la plantilla

Habla de 2012 y de qué escocesas podrían lucirse en Tokio

Nació en Estados Unidos, obtuvo una beca en la Universidad Internacional de Florida, jugó como profesional en Chicago y Boston, y actualmente ejerce de entrenadora en Miami. Pero cuando en 2004 la llamaron para unirse a la selección femenina de fútbol más laureada del mundo, Ifeoma Dieke hizo lo impensable: dijo no a jugar con Estados Unidos.

La explicación a lo aparentemente inexplicable empieza por sus primeras palabras, pronunciadas con un inconfundible y marcado acento escocés. Diekes prosigue dejando claro que, pese a esos vínculos con la nación norteamericana –por no hablar de su ascendencia nigeriana–, ella siente que “todo en ella” es escocés. Sencillamente, ese sentimiento de pertenencia a un país donde se crió desde los 3 años pesó más que el prestigio y el éxito que indudablemente habría conllevado responder a la llamada de las Barras y Estrellas.

“No me arrepiento de ello. En absoluto”, asegura Dieke a FIFA.com. “Todavía recuerdo los días previos a esa concentración con Estados Unidos tras haber sido convocada. Aunque sabía el enorme privilegio que era –y todas las oportunidades que se me brindaban–, no estaba nada emocionada. Seguí preguntándome por qué era así, y al final me di cuenta de que era porque, aunque nací en Estados Unidos, simplemente no me sentía estadounidense”.

“Sencillamente, no me parecía lo correcto; no me tocaba la fibra sensible como siempre lo ha hecho jugar con Escocia. En aquel momento, la gente pensaba que estaba loca, y tardé un par de días en reunir el valor para decirle a mi entrenador que no iba a ir. Pero sinceramente, nunca me he arrepentido ni por un segundo. Fue una decisión que tomé con el corazón, por los motivos correctos, y estoy muy orgullosa de la carrera internacional que tuve”, subraya.