“Me gusta mucho su estilo de juego. Y lo admiro por su espíritu de no darse nunca por vencido ”, afirma refiriéndose a Lionel Messi. “En cuanto a mí, creo que tengo una buena visión de juego y que consigo encontrar espacios fácilmente. Siempre tengo hambre de gol, aunque también me gusta combinar con las compañeras”.

“Me entusiasmó jugar mi primer Mundial Femenino, aunque fue una pena no marcar, a pesar de lo mucho que me esforcé por lograrlo. Me afectó en el aspecto anímico, pero al mismo tiempo me permitió ver lo que debía mejorar”, analiza Tang.

La talentosa ariete pasaría así las siguientes temporadas puliendo sus habilidades y acumulando experiencia, y este año —ya curtida tanto física como psicológicamente— está plasmando todo el potencial que había mostrado al principio. Y ha dado continuidad a esas buenas actuaciones en los clasificatorios olímpicos materializando siete goles en la Superliga Femenina china de 2020, que su equipo terminó entre los tres primeros.

“Debí haber marcado por lo menos dos o tres goles más”, señala. “Tuve un resfriado en la fase final de la campaña y no pude practicar mi mejor fútbol”.

Tang tendrá ahora otra oportunidad de reivindicarse en febrero, cuando su selección se mida con la República de Corea en una eliminatoria de repesca a todo o nada, puesto que quien venza estará en Tokio 2020 y quien pierda se quedará en casa.

“Serían mis primeros partidos de las Olimpiadas, así que tengo muchas ganas de poder ayudar al equipo”, dice. “Somos conscientes de que el rival no es un conjunto débil, pero si desplegamos nuestro mejor juego y nos atenemos a la estrategia podemos ganar, estoy convencida”, concluye.