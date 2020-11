Rikako Kobayashi ganó con Japón el Mundial Sub-17 de 2014

Hizo 13 goles y fue tercera de la Nadeshiko League de 2020 con el NTV Beleza

Tiene grandes esperanzas con las anfitrionas de las Olimpiadas del próximo año

Este sábado concluyó la campaña de la Nadeshiko League japonesa de 2020, y una de sus grandes revelaciones fue la joven delantera Rikako Kobayashi, del Nippon TV Beleza.

La atacante, de 23 años, materializó 13 dianas con su equipo, que terminó tercero de la tabla. Entre ellas destacaron el doblete con el que contribuyó a la goleada por 6-1 del Beleza ante el Iga FC y la posterior tripleta del 5-1 frente al Ehime. Kobayashi se convirtió así en la tercera máxima goleadora de la liga, a solo cuatro tantos de la temible artillera de la selección japonesa y el Urawa Red Diamonds Yuika Sugasawa.

Y más meritorio si cabe fue que se produjo actuando en una posición nueva para ella. Pasó de ser segunda delantera a número nueve, al encomendársele la tarea de sustituir nada menos que a Mina Tanaka, cuatro veces máxima realizadora del campeonato, incorporada al INAC Kobe Leonessa al comienzo de la temporada. Asumió pues la responsabilidad de perforar la meta contraria para su equipo y estuvo a la altura de las expectativas, al ser la principal anotadora de las suyas.

“Ella [Tanaka] fue quien lideró al equipo durante estos años”, explica Kobayashi a FIFA.com. “Y cuando se marchó a mí se me encargó marcar más goles para el equipo, una gran responsabilidad. He procurado mantener la regularidad anotadora para contribuir así a nuestras victorias. Creo que mi hambre de goles y la mejora física que he tenido me han permitido no jugar mal”.

“Esta temporada he mejorado en la finalización. Como delantera, mi tarea consiste en marcar. El equipo no podrá ganar si yo no veo puerta. Voy a seguir esforzándome para tratar de ser la máxima goleadora [la temporada que viene]”.