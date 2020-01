AFC Women Player of the Year: Saki Kumagai (JPN) #AFCAwards2019 #OL pic.twitter.com/9r8A9Oangs

Cuando participé en el Mundial Femenino de 2011 solo tenía 20 años. El único recuerdo que me queda es que nos esforzamos al máximo durante todo el torneo. No lo considero el momento cumbre de mi carrera, pero ganar el Mundial Femenino y haber experimentado esa victoria fue algo verdaderamente maravilloso y feliz.

Creo que hasta ahora mi carrera futbolística ha sido muy afortunada, aunque, por supuesto, no habría llegado hasta aquí sin el enorme apoyo de muchísima gente. Siendo franca, estoy más que contenta por todo lo que he logrado. Estoy orgullosa de todos los resultados que conseguido junto a mis grandes compañeras.

Quizás el único título que continúa escapándosele sea la medalla de oro olímpica. Tuvo un papel destacado en el combinado japonés que arrolló a sus rivales hasta plantarse en la final de Londres 2012, aunque terminaría cayendo ante Estados Unidos. Japón no consiguió el pase a Río 2016, aunque la desilusión que supuso ese fracaso no ha hecho sino aumentar sus ganas de desquitarse.

También transformó el penal decisivo con el Lyon en la final de la Champions de 2016. ¿Se considera una especialista?

Bueno, ¡no se me dan bien ni tampoco me gustan mucho! Pero desde la final del Mundial sí he tenido muchas oportunidades de lanzarlos. He acumulado muchísima experiencia y con el tiempo he llegado a ser bastante competente. Ahora disfruto batiéndome con las arqueras. Me concentro en el balón, y probablemente por eso consigo imponerme y acabar marcando tantas veces.

En 2011, Japón pasó de ser una selección prometedora en Asia a la mejor del mundo. ¿Cómo llegó ese cambio?

El éxito del Mundial de 2011 es mérito, en primer lugar, de nuestras veteranas, a las que respetamos mucho. Se esforzaron muchísimo y tuvieron que superar grandes dificultades para alcanzar ese nivel y llevar al equipo a la conquista del título mundial. La selección hizo progresos notables durante aquel torneo, y lo que nos impulsó fue nuestra voluntad de no darnos nunca por vencidas.

Después de 2011 dio el salto Europa: estuvo dos años en el Fráncfort y desde entonces juega en el todopoderoso Lyon. ¿Cómo valora la experiencia europea?

He perfeccionado mis habilidades y me he curtido compitiendo contra equipos del máximo nivel. Es una experiencia muy valiosa para futbolistas de Japón en lo que respecta a medirse con los mejores del mundo y poder ganarles.