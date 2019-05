CONCACAF 🌎

Habrá que esperar hasta octubre para el inicio de los clasificatorios, divididos en dos fases, y que darán el billete a Tokio a los dos mejores equipos del área. Estados Unidos, 4 veces campeonas olímpicas (hiperlink to VS on previous winners), parten como indiscutibles favoritas. También Canadá, bronce en 2012 y 2016.

SUDAMÉRICA 🌎

Con Brasil, plata en 2004 y 2008, ya clasificada, tras completar una Copa América brillante, falta por saber si la subcampeona Chile logra clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos. La Roja tendrá que esperar a comienzos de 2020 para conocer a su rival africana.