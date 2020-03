Un sueño de niña

A sus 27 años, Nchout está sobresaliendo también en el preolímpico africano, con 3 goles que la convierten en la máxima artillera de su selección. Todas esas buenas actuaciones le sirvieron para figurar entre las tres finalistas al título de Jugadora Africana del Año en los Premios de la CAF 2019.

“Siempre soñé con llegar donde estoy hoy”, afirma sonriendo. “Disfruto mucho siendo futbolista profesional, sobre todo cuando me acuerdo de mis comienzos, cuando nadie creía en mí. Lo que estoy viviendo hoy es realmente increíble. Pienso que hay que dejar a los niños hacer realidad sus sueños y creer en su futuro. Algunas personas piensan que una chica no debe jugar al fútbol. Tengo ganas de transmitir un mensaje a esas personas, en particular a los padres. Hay que dejar a los niños y niñas practicar el deporte que quieran, porque nunca se sabe hasta dónde les podrá llevar eso. En mi familia, nadie comprendía lo que quería hacer, porque no hay futbolistas entre nosotros. Se preguntaban por qué una chica quería jugar al fútbol”.

Con todo el camino que ha recorrido desde entonces, Nchout ha respondido con creces a esa pregunta. En caso de una nueva participación en los Juegos Olímpicos, logrará que se planteen menos preguntas para las próximas generaciones de chicas camerunesas… y podría que no se planteasen ninguna en caso de medalla.