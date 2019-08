Creo que fue bastante gracioso… ¡la gente estaba felicitándome antes incluso de que hubiesen contactado conmigo! Entonces recibí una llamada telefónica de la CBF, y Marco [Aurelio Cunha] simplemente me preguntó si estaba interesada en convertirme en la seleccionadora de Brasil. Yo dije: ‘¡Sí!’. Y eso fue todo; no le pregunté por ninguna cosa. Nada… simplemente quería hacerlo. Brasil es el fútbol, posee ese magnífico sabor a fútbol.

Es grandioso. Y lo es en muchos aspectos; no sólo porque estoy a cargo de un país fantástico y de jugadoras muy técnicas. Demuestra que es posible que las mujeres consigan un trabajo en el extranjero; incluso en Brasil. Por tanto, me gustaría mirarme a mí misma como una especie de modelo a imitar, de embajadora. Es magnífico para mí personalmente, pero también para el fútbol femenino.

Ha sido objeto de un recibimiento muy caluroso por parte de los aficionados brasileños. ¿Se lo esperaba?

No me lo esperaba. Ha sido abrumador. Es curioso; todos en Suecia me dicen: ‘¡Ahora eres una estrella!’. Ha sido fantástico. Estoy sorprendida, pero todo el mundo me reconoce. Hoy, por ejemplo, fui a pasear por la playa y un hombre se me acercó, y acabamos hablando de los Juegos Olímpicos de 2004. Se sabía la historia, así que empecé hablando de Marta, Rosana, Cristiane, Pretinha… y fue muy agradable.

Los brasileños son gente muy positiva. Estoy muy contenta con la declaración de intenciones que hizo la CBF. No sólo me contrataron a mí –un técnico extranjero, una mujer–, sino que también contrataron a entrenadoras para las selecciones sub-17 y sub-20, lo cual creo que es muy importante. La CBF ha dado un paso fantástico en una dirección estupenda para el fútbol femenino.

¿Qué le parecieron las actuaciones de Brasil en Francia 2019?

Me pareció que cuando Brasil jugó bien, jugó realmente bien; [fue] una de las mejores selecciones del mundo. Pero cuando no jugó bien, hubo un tremendo bajón. Contra Jamaica, el equipo creó muchas ocasiones y metió tres goles, pero luego, contra Australia, cometió muchos errores. El partido contra Italia fue un encuentro interesante. Lo que estuvo realmente bien fue ver la actuación contra Francia, que es una selección muy buena. Esperemos poder sacar lo mejor de ese partido e intentar hacer algunos cambios. No creo que necesitemos hacer demasiados cambios, porque tenemos jugadoras muy buenas.

Me gustaría aportar algo de la organización sueca; tanto en defensa como en ataque. Las jugadoras de Suecia trabajan conjuntamente, intentan recuperar el balón arriba en el campo. Y creo que necesitamos un poquito de la mentalidad estadounidense. Si te fijas en la técnica que tienen las jugadoras aquí en Brasil, es impresionante. Pero Estados Unidos intenta ganar en cada segundo de un partido, nunca se rinde, se deja la piel.