Explíquenos cómo aceptó el puesto con Brasil. ¿Cómo se presentó la oportunidad?

Fue una llamada telefónica, y simplemente dije que sí. Ni siquiera me lo pensé. He estado en muchos países, he tenido trabajos realmente fantásticos, y ahora he conseguido otro. Sí que creo que este será mi mayor desafío, porque es una cultura muy diferente. Que alguien extranjero, y una mujer, venga a Brasil… Y puedo decir que la federación brasileña (CBF) quiere hacer más por el fútbol femenino. Así que soy la afortunada que forma parte de esa clase de cambio.

Ha entrenado y jugado por todo el mundo. ¿Qué retos y oportunidades ofrece entrenar en Sudamérica?

Hay dos cosas. Una es encontrar las jugadoras más talentosas. Brasil es un país grande y sabemos que hay muchísimas jugadoras buenas. ¿Pero cómo las encontramos? ¿Cómo las identificamos? Si eres una chica, deberías poder jugar.

La otra cosa en lo que respecta a la selección nacional: me gusta mucho que jueguen con tanta emoción. Pero cuando la emoción no es tan fuerte, necesitas un equipo en el que apoyarte. Y ese es mi trabajo: asegurarme de que no debas dejarte arrastrar cuando tengas sentimientos negativos en tu interior, cuestionándote y pensando que solo lo puedes hacer por tu cuenta, porque es un deporte de equipo, y es el equipo el que rendirá en su conjunto.

Para mí es un poco una cuestión de equilibrio. El fútbol es emoción. También son tácticas, vídeos por aquí y por allá... Pero llega el minuto 89, ¿y quién marcará el último gol?