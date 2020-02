FIFA.com ha entrevistado a Asako Takakura, ex centrocampista y entrenadora que guió a Japón al título en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA , quien nos habla del “decepcionante” Mundial del año pasado y de lo que ofrecerá Japón al mundo en Tokio 2020.

En el Mundial de Francia, más de la mitad de su plantel era menor de 23 años. Con ese dato, cabe calificar esa experiencia de aprendizaje para Japón. ¿Qué lecciones extrajo de la cita?

Era mi primer Mundial absoluto como seleccionadora, aunque no dejé que ese aspecto me preocupase. Mi único objetivo era ayudar al equipo a ganar. Por supuesto, fuimos al Mundial pensando en ganar el título, pero las cosas no salieron precisamente como yo esperaba. Aun así, las jugadoras se llevaron la experiencia de competir en un gran torneo, y las derrotas que sufrimos dejaron patentes las carencias que teníamos como equipo. Los resultados del Mundial supusieron una decepción enorme para las jugadoras, para el cuerpo técnico y para mí personalmente. Pero nos quedó bastante claro cuáles eran las fortalezas y las debilidades del equipo, y empezamos de cero.

¿Cómo va perfilándose el plantel de cara a la cita olímpica? ¿Nota presión por el hecho de ser anfitrionas?

Hay que trabajar muchos aspectos de cara a los Juegos Olímpicos, sin duda. Personalmente, en estos momentos yo no noto ninguna presión, aunque a medida que se vaya acercando el torneo seguro que el equipo va a recibir más atención y sentir el peso de las expectativas, de tener que hacer un buen papel. Mentiría si dijese que no existe presión, pero para mí es importante hacerlo lo mejor posible y conseguir que las jugadoras y yo misma no nos olvidemos de disfrutar de nuestro fútbol.