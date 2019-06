Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™

“No tengo preferencias”

A decir verdad, hace algo más que intentarlo. Su extraordinaria polivalencia es impresionante. Contra la República de Corea actuó en punta y ante Noruega y Nigeria formó por el flanco derecho, y parece encontrarse cómoda en cualquier demarcación.

“No he jugado casi nunca por la izquierda, pero si la entrenadora me pone ahí haré todo lo que pueda para intentar aportarle lo máximo al equipo. Personalmente, no tengo grandes preferencias”, declaró antes del comienzo del torneo la jugadora del París Saint-Germain, nacida en Ivry hace 24 años.

El domingo cambió tres veces de puesto. Empezó arriba, junto a Valérie Gauvin, para luego reubicarse por su banda habitual cuando entró en juego Gaëtane Thiney y, diez minutos más tarde, ocupar en solitario la punta de ataque después de la marcha de Gauvin, a quien había asistido en el primer gol tras una internada por el flanco derecho.