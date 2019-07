Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™

Megan Rapinoe , decisiva durante este Mundial, no actuó ante Inglaterra en semifinales por un esguince, y la centrocampista Rose Lavelle también está tocada por el mismo motivo. Se prevé que ambas estén recuperadas para la final, aunque la duda es saber si podrán afrontarla al 100%. No obstante, el plantel estadounidense dispone de recursos suficientes, y Christen Press y Sam Mewis demostraron contra el cuadro inglés ser capaces de suplir con garantías a ambas estrellas.

El ataque de las norteamericanas es rápido y certero y suele marcar pronto, como ha podido verse una y otra vez en Francia 2019. Jill Ellis no deja de recalcar a sus discípulas la importancia que tiene empezar con buen pie, y se nota. La seleccionadora afirma que le gustaría que su equipo atacase durante los 90 minutos seguidos, aunque sabe que eso no es posible.

Principal virtud

Tanto las futbolistas como el cuerpo técnico y los medios de comunicación han repetido una y otra vez que aún no se había visto la mejor versión del equipo en el torneo. Con todo, sí hemos presenciado destellos. Triangulaciones perfectamente ejecutadas entre sus mediocampistas, internadas fulgurantes de Shanice Van de Sanden y momentos de gran brillo de Lieke Martens, como su sensacional gol de tacón en octavos ante Japón: todo ello ha servido para ver de qué son capaces sus jugadoras.

Cuando están entonadas, pueden rayar a grandísima altura. Si Países Bajos consiguen desplegar su mejor fútbol este domingo y su juego 'arranca de verdad', Estados Unidos se encontrará con un rival temible en el duelo por el título.

Punto débil

Las neerlandesas tienen una gran dependencia de varias de sus principales jugadoras, y cuando estas no rinden a su nivel habitual el equipo puede resentirse mucho. Shanice Van de Sanden no ha llegado a encontrar su mejor estado de forma en el torneo, Lieke Martens arrastra una lesión en el dedo de un pie y la arquera titular, Sari van Veenendaal, abandonó el terreno de juego con una mano inflamada tras la victoria sobre Suecia en semifinales. La verdadera preocupación de las Oranjeleeuwinnen será qué hacer si una o más de sus figuras no están listas a tiempo para #LaGrandeFinale.

Por Emma Coolen, con los Países Bajos