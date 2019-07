Por segunda vez en la historia, habrá dos mujeres liderando los banquillos de la final mundial. E indudablemente, las dos han sumado ya puntos en la carrera hacia el premio The Best al Entrenador de la FIFA de fútbol femenino, que se entregará en Milán el próximo 23 de septiembre durante la gala de los The Best FIFA Football Awards …

The Best FIFA Football Awards™

Las frases

Jill Ellis

“Cuando me inicié como entrenadora, mi padre me dijo: ‘Un trabajo que te gusta de verdad no es un trabajo. Obviamente, tendrás que dedicarle muchas horas, pero si es algo en lo que crees de verdad se trata de una pasión’”.

“No fue premeditado el ponerme a entrenar. En aquella época, ser entrenadora en Estados Unidos no era una carrera en la que se iniciaran las mujeres. De hecho, estuve un par de años en el mundo de los negocios, y también era escritora. Pero mi pasión me devolvió al fútbol; me ofrecieron un puesto y lo acepté. Fue una especie de confianza ciega”.

Sarina Wiegman

“Cuando veo cómo ha cambiado la situación por completo en Países Bajos, me pongo muy contenta y me entusiasmo por ello. Es una sensación magnífica el haber formado parte de ese cambio. Ahora las chicas tienen muchísimas más oportunidades y facilidades para jugar al fútbol. Todavía podemos mejorarlo, por supuesto, y siempre queda trabajo por hacer para mejorar las perspectivas de futuro para las generaciones venideras. Pero cuando lo comparo con cuando yo empezaba, el cambio es increíble”.

“Lo que debemos hacer como mujeres es mostrar que tenemos cualidades. Es importante que las mujeres tengan la oportunidad de desenvolverse como jugadoras, entrenadoras, en el fútbol y en la sociedad. Las mujeres deberían tener el valor de tomar decisiones y asumir riesgos para ocupar puestos más elevados”.