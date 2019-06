Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

Por Emma Coolen, con Países Bajos 🇳🇱

La mayoría de futbolistas presentes en esta Copa Mundial Femenina de la FIFA han tenido que hacer grandes sacrificios para alcanzar este nivel. Sin embargo, muy pocas habrán tenido que llegar al extremo de adoptar un nombre falso para poder practicar el deporte que aman.

Y por esto precisamente tuvo que pasar de pequeña la estrella neerlandesa Kika van Es. “Cuando tenía cinco años, empecé a jugar en un equipo de chicos”, explica en su charla con FIFA. “En aquella época, la gente creía que el fútbol era un deporte exclusivamente masculino”.

“Para que me aceptaran, me hacía pasar por un chico cuando jugaba al fútbol. Entre semana, todos me llamaban Kika. Pero, los sábados, cuando había partido, la gente me llamaba Randy”.

La decepción previa al éxito

Apenas dos años después de empezar a jugar al fútbol en el Olympia 18, el club de su localidad, Van Es llamó la atención de los ojeadores infantiles de dos equipos masculinos profesionales: el PSV, el equipo del que Van Es era aficionada, y el NEC Nijmegen. No obstante, sus sueños de jugar en un entorno profesional se vieron truncados cuando sólo tenía siete años.

Al enterarse de que Randy, aquel talento que había llamado su atención, era en realidad una chica, los ojeadores le dijeron que no podía jugar en ninguno de los dos clubes. Para la defensora, que ya ha cumplido 27 años, aquella experiencia le permitió saborear aún más su posterior ascenso.