Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™

Las veteranas de aquel duelo de 2015 consideran asimismo que tienen una cuenta que saldar. La capitana noruega, Maren Mjelde, ya lo dijo a FIFA.com antes del torneo : “Debimos haber ganado contra Inglaterra. Es algo que no me quito de la cabeza, todavía sigue irritándome”.

Noruega-Inglaterra: Cuartos de final, Le Havre, 27 de junio, 21:00

El análisis de nuestros enviados especiales

El enorme esfuerzo físico y psicológico que requirieron los 120 minutos, más la tanda de penales, ante Australia quedó eclipsado por la descontrolada alegría de las noruegas al obtener la clasificación para cuartos de final. Todas las jugadoras de Martin Sjogren están a punto, descansadas y deseosas de entrar en acción para desquitarse de la derrota por 2-1 sufrida ante Inglaterra en el Mundial de Canadá 2015. La clave de su éxito será la delantera Isabell Herlovsen, que ya ha firmado dos dianas y provocado dos goles en propia meta en este torneo. También fue la autora del único tanto de Noruega la última vez que ganó una eliminatoria de cuartos de final, en China 2007, contra el país organizador, cuando era una jovencísima promesa.

Inglaterra tendrá en Noruega un rival equilibrado, en buena forma física y que posee calidad técnica, además de inteligencia táctica. Las Leonas quizás hayan afrontado un encuentro de octavos más asequible en cuanto a energía consumida que un conjunto que ha tenido que pasar por la prórroga y los penales, pero ahora no podrán contar con una de sus piezas clave, la capitana Steph Houghton, baja por lesión. Phil Neville ha adelantado que no cambiará el once inicial tanto como en los partidos de la liguilla, puesto que busca regularidad, con un equipo que siga al pie de la letra su plan de juego. Las condiciones de Le Havre serán idóneas para ambas selecciones, al hallarse la ciudad en la única parte de Francia que se está librando de la fortísima ola de calor que azota el país esta semana.