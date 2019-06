Casi dos meses más tarde, el combinado francés está más cerca de alcanzar esa meta. Jugará los cuartos de final contra Estados Unidos, actual campeón del mundo y favorito para el título. Pero la entrenadora, a pesar de dejar claras las ambiciones de las suyas, también matizó sus declaraciones en vísperas del torneo. “A día de hoy, nada me permite decir que Francia va a llegar más allá de los cuartos y mejorar la actuación de 2011. Pero sí tenemos la ambición de conseguirlo”, señaló.

“El Presidente de la FFF me ha marcado el objetivo de llegar a la final”. Esas fueron las palabras de la seleccionadora de Francia, Corinne Diacre, el 2 de mayo, en el momento de anunciar su lista definitiva de 23 jugadoras para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™.

Ganadoras en la derrota

En aquella prueba, después de eliminar a Inglaterra en la tanda de penales de los cuartos de final, las francesas acabaron sucumbiendo por 3-1 ante las norteamericanas, que marcaron a través de Lauren Cheney, Abby Wambach y Alex Morgan, quien continúa en el conjunto actual, por un tanto de Sonia Bompastor.

Las Bleues aceptaron aquel veredicto con filosofía. “En mi primer Mundial, el de 2011, ya ganamos por el simple hecho de jugar, y es cierto que llegar a semifinales fue algo sencillamente extraordinario para nosotras”, recuerda Eugénie Le Sommer, máxima goleadora francesa en activo y que entró en juego en el transcurso de la semifinal.

Pero ahora lo importante ya no es apenas participar en un Mundial en casa: el estado de ánimo de las francesas ha cambiado por completo. No hay una sola conferencia de prensa en la que no se pronuncien las palabras “final” o “7 de julio”. ¿Y qué es lo que les permite creer en ello?