Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

España se juega un histórico pase a octavos ante China

Bonmatí ha sido clave para la Roja saliendo desde el banquillo

Nos habla de las barreras mentales propias y de la falta de gol Por Elisa Revuelta, con España 🇪🇸 “Es rápida esa chavala, ¿sabes?” La ‘chavala’ es Shanice Van de Sanden, carrilera izquierda del Lyon y la selección holandesa. Una de las jugadoras más potentes del fútbol mundial. Pero Aitana Bonmatí no andaba para historias en ese momento. “Lo único que pensé es ‘que no nos metan otro gol’”. El resultado fue un sprint de casi 70 metros en el que terminó por sacarle dos cuerpos a la holandesa. Era el minuto 61’ de la final de Champions, en la que el Barça cayó goleado (4-1).

La jugada se hizo viral en redes. Pero lo importante es que ese partido le enseñó a Aitana unas cuantas cosas sobre sí misma. Y menos de un mes después es una de las jugadoras que mejor rendimiento le está dando a Jorge Vilda en esta Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019. Y eso que no tenía claro que fuese a estar en el equipo. "Esto para mí es un sueño. Llevo todo el año pensando en el Mundial, pero no sabía si estaría o no, porque soy de las jóvenes, no soy de las fijas, vengo de jugar el Mundial Sub-20 el año pasado…". Y Aitana se puso el despertador el 20 de mayo para escuchar cómo su nombre estaba entre las 23.

Aitana Bonmatí, a un toque 21 años, centrocampista creativa

Club: FC Barcelona, canterana de la Masía

Ha firmado 12 goles en 20 partidos en la Liga este año

Titular en la final de la Champions

Subcampeona mundial Sub17 y Sub20

15 partidos con la absoluta

Pero volvamos a la final de Budapest. “Era como una barrera mental. Pensaba ‘con lo pequeñita que soy –apenas llega al 1´62m– con lo joven que soy…’ A veces me daba miedo saber que me pondrían a jugar un partido grande y a ver cómo lo hacía. Pero jugué contra el mejor equipo del mundo y me demostré a mí misma que puedo jugar los partidos duros, como el de Alemania el otro día… y todo lo que venga”. Ante Sudáfrica, su entrada en la segunda mitad, junto a la de Lucía y Nahikari García, fue fundamental para la remontada española (3-1). De hecho, Vero Boquete, FIFA Legend presente en las gradas, no dudó en destacarla. “Me ha gustado sobre todo lo que ha aportado Aitana en medio campo”. Ante Alemania volvió a salir de revulsivo y agitó el partido, aunque sin premio.

Pequeñita, pero con carácter Si algo ha demostrado Aitana desde las categorías inferiores de la selección es que su aparente fragilidad es solo eso, aparente. Más allá de su técnica individual y su visión de juego, la centrocampista es una jugadora con mucho carácter. Se ríe. “Sí, pero eso ya viene de lejos, de cuando empecé a jugar, porque empecé con chicos, en el colegio, y me insultaban. Pero yo no me dejaba pisar por cualquiera. Si me insultaban yo insultaba más, o si me pegaban pegaba yo también. Y eso me ha hecho crecer con esta competitividad, actitud, ambición…”

