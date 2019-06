Difícil, pero… “Yo no pierdo la fe. Merecemos estar en octavos. Ojalá se den los resultados”, dice a FIFA.com Dalila Ippolito , a metros del vestuario argentino en el Parque de los Príncipes.

Sí, el mismo equipo que no había marcado aún en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019, hizo tres en los últimos 20’ para remontar un 0-3, igualó 3-3 con Escocia y con dos puntos en el Grupo D todavía puede clasificarse a los octavos de final.

Su frescura fue clave para un resultado inédito en la historia de la competencia. “Antes de entrar Carlos (Borrrello) me pidió que me divierta, que disfrute. Me dijo que sea yo, que encare sin miedo, y eso quise hacer”, agrega.

La situación no pareció pesarle. “Tenia nervios, pero no presión. Traté de jugar lo más suelta posible, de acordarme cómo lo hacía en el barrio con mis amigos, de cómo encaraba a los varones. La verdad, lo disfruté mucho”.

Ippolito asistió a Menéndez para el 1-3. “Siempre supe donde estaba. Cuando hizo la diagonal, decidí en encarar al medio para amagar y darle el pase. Por suerte salió”, cuenta la juvenil de River Plate.

Milagros Menéndez se lo agradece: en su estreno mundialista, anotó su primer gol. “El pase fue bien colocado, pero la pelota llegó medio rara y solo pensé en el control, para abrir el pie para cruzarla, porque la arquera salió muy pegada al primer palo”.