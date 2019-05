Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

View this post on Instagram

FUTBOL PROFESIONAL ARGENTINA!. No es momento de reproches, no es momento de ver quien tuvo o no la razón!. Llegó el momento de demostrar porque se pidió tantos años un fut.fem profesional. Es momento de la verdadera unión, federación, equipos, jugadoras, dirigentes, PAÍS. Esto recién comienza y esperamos que no sea una pantalla más de tantos “proyectos “ que se han caídos!. Aunque esta lucha fue de varias, esto es de todas y por todas💪🏻 Argentina y nada más, a la distancia abrazando fuerte mi bandera 🇦🇷 #futbolprofesional amiga mia @macasanchezj