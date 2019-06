Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

View this post on Instagram

Gracias a los que critican los amaré por eso, ya que me dan las fuerzas para seguir haciendo lo que me gusta! Estoy muy agradecida de mi familia por apoyarme en un deporte que todos miraban mal siendo mujer y motivarme a realizar lo que me gusta... A mis amigas por decirme que nunca me debo rendir! Me hubiese encantado que esta historia fuese diferente, dimos todo hasta no poder más!!!... y una de las cosas que amo del fútbol es que siempre te entrega una revancha y para ese momento estaré más que preparada. Gracias por el cariño que me han entregado, gracias a mis compañeras por los momentos únicos que me hacen vivir... Finalmente seguiré trabajando HACIENDO LO QUE MÁS ME GUSTA Jugar Futbol!