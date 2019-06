Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

El DT chileno nos habla del debut mundialista

Primer rival: Suecia y los nervios

Sigue los detalles del #CHISWE en nuestro blog en VIVO

Por Cecilia Lagos, con Chile🇨🇱

José Letelier asumió la dirección técnica de Chile en 2015. Entonces el equipo ni figuraba en el ránking FIFA por falta de actividad. Él reactivó el trabajo de La Roja Femenina apoyado por su éxito en Colo Colo femenino, con quien conquistó la Copa Libertadores de América 2012.

Había sido campeón de la Copa Libertadores, también con Colo Colo en 1991, pero entonces como arquero del equipo masculino. No podía imagina entonces llegar alguna vez a dirigir en una Copa Mundial Femenina. “Este mundial era un sueño muy lejano porque no me imaginaba dirigir fútbol femenino. Cuando empecé a trabajar con mujeres, mi apreciación fue cambiando sobre las capacidades que tienen para este deporte. A medida que eso fue sucediendo, me fui creando ilusiones”.

Letelier sabe que, tomando en cuenta la situación del fútbol femenino chileno, la participación en Copa América, en la que fueron subcampeones, produjo un cambio muy positivo para las jugadoras: “En Chile el fútbol femenino no es profesional. No eran más de cuatro las futbolistas chilenas que se podían dedicar exclusivamente a esta actividad y todas en el extranjero. Producto de la Copa América, muchas jugadoras dieron un salto en muy poco tiempo y pasaron a ligas profesionales. Eso ha hecho que evolucionen en su nivel de competencia”.