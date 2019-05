Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

Christine Manie es defensa y capitana de Camerún

Ha marcado 3 goles históricos para las Leonas Indomables

El último hasta la fecha: el de la clasificación para Francia 2019

Camerún tiene una destacada jugadora fetiche. Tras marcar el gol que envió a las Leonas indomables a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el que las clasificó para su primera Copa Mundial Femenina de la FIFA (2015), ¡Christine Manie añadió una nueva diana histórica a su colección!

Al marcar en el tiempo añadido el tanto que sentenció el partido por el tercer puesto de la Copa Africana de Naciones Femenina 2018, el pasado 30 de noviembre contra Malí, Manie abrió definitivamente a Camerún las puertas de Francia 2019 y, de paso, escribió un nuevo capítulo de la historia con su pierna derecha.

“Es increíble y difícilmente explicable. Soy defensa central, y normalmente no poseo en absoluto ese olfato de gol. Generalmente, cuando llego ante la portería contraria, ¡se me va la cabeza por todas las direcciones!”, afirma riendo a FIFA.com cuando recordamos esas tres dianas. “No creo que esos goles me hayan convertido en una heroína. En cambio, es cierto que siempre intento comportarme como un modelo a seguir”.