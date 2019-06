Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

El 2 de marzo, el International Football Association Board (IFAB) decidió hacer varios cambios en las Reglas de Juego. Dichos cambios entraron en vigor unos días antes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA de Francia y, por tanto, se están aplicando por primera vez en una competición de la FIFA. ¿Ha ido todo bien hasta ahora, o ha habido algunos malentendidos o interpretaciones erróneas de estas nuevas reglas?

Aunque los cambios entraron en vigor el 1 de junio, a las 24 selecciones se les informó inmediatamente después de tomarse la decisión el 2 de marzo. Además, se les dio permiso para utilizar las nuevas reglas en los partidos amistosos que jugaron entre marzo y junio. Por último, al llegar a sus respectivas sedes, cada selección recibió una visita de un miembro del departamento de Arbitraje de la FIFA, que ofreció a los técnicos y jugadoras cualquier aclaración que necesitasen.

Por consiguiente, no es una sorpresa que estos cambios hayan sido bien entendidos y recibidos por todo el mundo. El nuevo procedimiento del saque de meta ha hecho también más fluida la reanudación del juego y, con el nuevo procedimiento en los cambios, se han reducido las pérdidas de tiempo. No tener a atacantes en la barrera del equipo que defiende ha evitado algunos de los problemas que teníamos en el pasado y, hasta ahora, el comportamiento de los oficiales de equipo ha sido muy bueno. Y los penales por fin se están ejecutando de forma correcta porque, anteriormente, los guardametas a menudo los paraban estando fuera de la línea de gol.

Ha mencionado los lanzamientos penales, que quizás sean el asunto más discutido y criticado en relación al uso del VAR. La regla en sí misma también ha sido criticada. ¿Cómo puede quedar claro el concepto para todos?

En primer lugar, quiero recordar a todos que, durante mucho tiempo, los guardametas tenían que mantener los dos pies en la línea de gol hasta que se lanzase una pena máxima. Esto hacía muy difícil para un portero parar un penal, y también para los árbitros hacer cumplir lo que dicta la regla. Conscientes de ello, discutimos de este asunto con futbolistas y entrenadores y, finalmente, decidimos ayudar a los porteros permitiéndoles tener solo un pie en la línea de gol, en lugar de los dos. Desde ese cambio, su trabajo es indudablemente más fácil que antes, y también les resulta más fácil respetar la regla actual que la versión anterior. Entonces, si una regla existe, las árbitras deben hacerla cumplir; especialmente cuando hay disponibles herramientas como el VAR o la GLT.

Para las decisiones objetivas, el número de centímetros no importa. Si un balón traspasa la línea de gol por pocos centímetros, debe concederse un gol. Y si se comete una falta dentro del área por pocos centímetros, debe pitarse una pena máxima. Ocurre lo mismo con el fuera de juego, ya que no hay un fuera de juego ‘pequeño’ o ‘grande’; simplemente hay un fuera de juego. Hoy los árbitros no pueden justificar un error diciendo que no pudieron verlo, porque el VAR y la GLT están ahí para apoyar su toma de decisiones. Por tanto, si una portera comete una infracción como adelantarse antes de lanzarse la pena máxima, el VAR no puede hacer otra cosa que intervenir e informar a la árbitra de que el penal debe volver a lanzarse y la portera debe ser amonestada.

Es una situación diferente cuando se adelantan otras jugadoras que permanecen bajo el control de la árbitra. El VAR no puede intervenir ahí a menos que las jugadoras que se adelantaron pasen a estar directamente implicadas en la jugada –si al lanzar el penal hay un rechace del poste, el larguero o la portera–. Como ya he dicho, a todas las selecciones se les informó debidamente a principios de marzo, y las guardametas tuvieron tiempo suficiente para acostumbrarse a ello. E insisto, el reciente cambio en realidad facilita la tarea del portero más que antes.