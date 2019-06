Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

“Cuando la árbitra pitó, no te puedo explicar lo que senti”, cuenta Bravo a FIFA.com “Para nosotras este empate no es una victoria, pero si un resultado muy importante”.

El título de la nota lo puso Ruth Bravo , y no es broma. Uno tenía pensado otro, pero la mediocampista sugirió ese y hubo que hacerle caso. ¿Cómo no darle el gusto a la Chule, que corrió rivales sin parar durante 64 minutos?

Y Chule tiene un enorme: en 2012, unos días antes de jugar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, se rompió los ligamentos de una rodilla y se perdió el torneo.

Tanto que le había costado jugar al fútbol en lugar de ser modelo y bailarina, como había soñado su papá, parecía desaparecer. Incluso estuvo tres años sin jugar y hasta trabajó en una panadería.

Pero volvió. Primero en Boca Juniors, y de ahí al CD Tacón de España, su club actual. ¿Se le pasó por la cabeza todo eso?

“Sí, pero no al final, sino con el himno. Me acordé de los momentos difíciles, pero también de varios lindos. Y de esas personas que siempre estuvieron cerca y hoy me ayudan a cumplir mi sueño”.