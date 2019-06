Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

“Enow y yo hemos crecido juntos. Los dos frecuentamos el Instituto Nacional de Deportes de Camerún, y luego proseguimos nuestros estudios juntos en Alemania. Es un amigo con el que puedo contar”, asegura un Djeumfa que accedió al cargo en sustitución de Joseph Ndoko, que había clasificado a las Leonas indomables para Francia 2019 obteniendo la tercera posición en la CAN Femenina.

Acostumbrado a ser el hombre en la sombra, es también el hombre de confianza de Enow Ngachu, ex seleccionador femenino de Camerún y, sobre todo, la persona que hizo evolucionar el fútbol femenino en el país de los Leones indomables.

Djeumfa conoce a sus jugadoras al dedillo. No en vano, ha estado presente en todas las campañas gloriosas de Camerún; en primer lugar, como preparador físico en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015, donde las Leonas indomables, en su primera participación, llegaron a octavos de final. O también en la Copa Africana de Naciones Femenina 2016, celebrada en su país, donde Camerún quedó subcampeona por detrás de Nigeria.

Perro peligroso

Y al igual que su predecesor Ngachu, Alain Djeumfa ha conseguido llevar a Camerún hasta la segunda fase mundialista. “Aprendí muchísimo de mi experiencia en el cuerpo técnico en 2015. Sin eso, creo que no tendría un enfoque sereno de algunas cosas que pueden pasar en torno a un Mundial”, considera antes de enfrentarse a Inglaterra.

“Esta competición no solamente se juega sobre el campo, sino también fuera de él, y mi responsabilidad principal es proteger a mi grupo”.

Pero para Djeumfa, proteger no quiere decir únicamente mostrarse clemente y hacerles la vida agradable. De hecho, confiesa que ha endurecido el tono con sus pupilas. “Sé que las jugadoras me apodan ‘perro peligroso’ porque es cierto que soy severo con ellas. Pero ante todo lo soy conmigo mismo”, asegura.

“Hoy estamos en octavos de final contra Inglaterra, una nación consolidada en la élite del fútbol mundial; un rival cuyos puntos fuertes no necesitan presentación. Mi papel consiste en procurar que las chicas permanezcan concentradas antes del partido y en prepararlas lo mejor posible para el combate, porque no será fácil. Por eso no dejo ningún lugar a la relajación”.

Alain Djeumfa no cesa de repetirlo: “Entramos en una fase muy importante de este campeonato; a menudo estas eliminatorias se deciden por detalles”. Si Camerún los gestiona bien, podría hacer historia y pasar a cuartos de final…