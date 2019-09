Estados Unidos sigue líder destacado

Chile alcanza su posición más alta en la historia, 37ª

Consulta la tabla completa

Bélgica, Chile y Fiyi han alcanzado las posiciones más altas de su historia en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola, que continúa encabezada por las estadounidenses.

Los éxitos de las belgas (18.ª, +1), las chilenas (37.ª, +1) y las fiyianas (68.ª, +4) son algunos de los pocos que encontramos desde la última edición, puesto que los movimientos en la tabla han sido escasos, particularmente, en las primeras posiciones. De hecho, ningún país situado entre los 35 primeros se ha desplazado más de un puesto, debido a que los encuentros más recientes, incluidos los primeros clasificatorios de la Eurocopa femenina, no depararon demasiadas sorpresas.

No obstante, en Sudamérica sí que hubo selecciones que dieron la campanada: Brasil (11.ª, –1) perdió por penales ante Chile en el Torneio Internacional de Futebol Feminino que llevó a la Canarinha a abandonar el top 10 por primera vez en su historia. Las japonesas (10.ª, +1), que no han vuelto a saltar al campo desde la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de este año, fueron las más beneficiadas, junto con las propias chilenas, como no podía ser de otra manera.

En Oceanía, Samoa (107.ª, +8) protagonizó un par de giros inesperados al imponerse a Tonga (5-0) y Fiyi (1-0), hazañas que la convirtieron en la selección oceánica que más puestos ha avanzado.

No obstante, el duelo que más repercusión ha tenido en el ranking tuvo lugar en África. Zimbabue (111.ª, –9) descendió estrepitosamente en la clasificación tras perder el partido de ida (5-0) y sufrir una a derrota por renuncia o retirada en el de vuelta frente a Zambia (110.ª, +9), selección que a la postre le tomó la delantera.

La próxima Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola se publicará el 13 de diciembre