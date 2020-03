🌟La estrella

Sun Wen guió a su equipo hasta la final y fue distinguida con el Balón de Oro adidas y la Bota de Oro adidas a la mejor jugadora y la máxima goleadora. Al año siguiente, una votación por Internet la encumbró, junto a Michelle Akers, como la Jugadora del Siglo de la FIFA. A lo largo de su carrera participó en 4 Mundiales.

🗣🎙 Hemos oído...

"Por suerte, durante la tanda de penales no le di demasiadas vueltas a la cabeza. Estaba emocionada de estar ahí, y tenía el presentimiento de que íbamos a ganar. Nos habíamos esforzado mucho y teníamos la convicción de que íbamos a vencer, de que íbamos a darlo todo por conseguirlo".

Brandi Chastain, delantera de Estados Unidos

"Creo que no es solo cuestión de haber ganado el Mundial. Representó también un cambio social. Ganamos en una época en la que el fútbol no era gran cosa [en Estados Unidos]. La gente no nos conocía, y el deporte femenino en general no gozaba de mucho reconocimiento. Las niñas se identificaban con nosotras, pero las mujeres de 30 años también. Fue una transformación cultural".

Kristine Lilly, centrocampista de Estados Unidos

"Perdimos en la tanda de penales, pero creo que el resultado ya es lo de menos. Lo importante es que llevamos el fútbol femenino a otro nivel. Para mí, como futbolista, fue un momento de gran orgullo en mi vida".

Sun Wen, delantera de RP China