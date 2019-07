El análisis de nuestras enviadas especiales

Tal vez fuera por el cambio inédito en el sistema, por el cansancio que arrastraban sus defensoras, por la facilidad con la que perdió la posesión o, sencillamente, por no estar a la altura. Independientemente de cuál fuera la razón, y a pesar de la fabulosa actuación de Rachel Daly y las ganas del equipo de buscar el arco contrario, Inglaterra no estuvo a su nivel esta noche y lo pagó muy caro. La derrota habrá dejado hundidas a las jugadoras de Phil Neville, que se habían mostrado seguras e implacables a lo largo de todo el torneo. Y, aunque Inglaterra demostró una gran agresividad en el césped del Stade de Lyon, no siempre supo canalizarla bien. De hecho, acabó comprometiendo su récord disciplinario hasta la fecha, especialmente cuando Millie Bright vio la segunda amarilla, y acabó allanando el camino de Estados Unidos a la final.

Como ya ocurrió contra Francia en cuartos de final, el juego no siempre fue vistoso, pero la selección estadounidense lo dio todo para aguantar hasta el final. Las norteamericanas volvieron a empezar marcando, y mantienen su increíble récord de anotar un gol en los primeros 12 minutos de cada partido en esta Copa Mundial Femenina. En esta ocasión, la autora del gol fue Christen Press, que sustituyó en el once a la lesionada Megan Rapinoe. No obstante, Estados Unidos supo templar los nervios incluso después de que Ellen White igualara la contienda, y el estadio enloqueció cuando Alex Morgan volvió a poner por delante a las suyas con otro formidable cabezazo. En cualquier caso, esta mínima ventaja en el marcador no les permitió relajarse ni un segundo. En la reanudación, un juego más físico y directo deparó grandes dosis de emoción. Pero, al final, Estados Unidos volvió a cumplir y ya se prepara para jugar una nueva final de la Copa Mundial Femenina.