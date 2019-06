Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

“Esa sensación de perder ese partido y de que, cuando sonó el silbato, sabías que se había acabado, eso todavía no se ha ido”, admite a **FIFA.com **la centrocampista estadounidense Allie Long. “Y por supuesto que miramos hacia el futuro, pero siempre quieres recordar un poco esos momentos, simplemente para impulsarte a hacerlo aún mejor la próxima vez”.

Este método de motivación no es nada nuevo para Estados Unidos. Su legendaria ex delantera Abby Wambach publicó un libro este año titulado Wolfpack (“Manada de lobos”). En un capítulo titulado Make Failure Your Fuel (“Haz del fracaso tu estímulo”), Wambach habla de su periodo de formación en la selección nacional y de cómo las jugadoras más veteranas en la plantilla de 1996 la iniciaron en este concepto.

“Lo que recuerdo con mayor intensidad es una fotografía de 5x7”, escribió Wambach en *Wolfpack*. “Alguien había pegado esa pequeña imagen al lado de la puerta, por lo que era lo último que veía cada jugadora antes de salir al campo de entrenamiento”.